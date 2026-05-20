EU sanciona a empresarios y operadores ligados al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva ofensiva financiera contra presuntas estructuras vinculadas al narcotráfico, al imponer sanciones a una red mexicana señalada de lavar recursos para el Cártel de Sinaloa mediante empresas y operaciones financieras que incluían criptomonedas y negocios aparentemente legales.

La acción fue realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, que identificó a más de una docena de personas y empresas presuntamente relacionadas con el manejo y movimiento de dinero procedente del tráfico de drogas, principalmente fentanilo. Según las investigaciones, la red habría recolectado efectivo derivado de la venta de estupefacientes, convertido parte de los recursos a criptomonedas y posteriormente transferido fondos a estructuras criminales ligadas a la facción de “Los Chapitos”.

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Entre los principales señalados aparecen Armando de Jesús Ojeda Avilés y Jesús González Peñuelas, identificados por autoridades estadounidenses como operadores clave dentro del esquema financiero investigado. Reportes señalan que las operaciones utilizaban empresas fachada y establecimientos comerciales para aparentar actividades legales mientras movían recursos presuntamente ilícitos.

Las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos que puedan encontrarse bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir que ciudadanos o empresas de ese país realicen transacciones con los involucrados. Las medidas también pueden generar repercusiones indirectas para instituciones financieras que mantengan relaciones comerciales con personas o empresas incluidas en la lista.

Autoridades estadounidenses señalaron que la operación fue desarrollada con apoyo de agencias de seguridad y en coordinación con áreas de inteligencia financiera mexicanas, en un intento por debilitar las estructuras económicas que sostienen las operaciones del crimen organizado.