Yucateco Gerardo Pérez conquista la medalla de oro en taekwondo en la Olimpiada Nacional 2026

El joven kanasinense Gerardo Pérez se proclamó campeón nacional en la Olimpiada Nacional 2026, conquistando la medalla de oro en la categoría Individual Juvenil Varonil dentro de la modalidad Poomsae, una especialidad del taekwondo que exige una amalgama perfecta entre precisión psicomotriz, potencia biomecánica y un riguroso control mental en la ejecución de las formas.

Su hazaña cobró vida en el complejo deportivo de Apizaco, Tlaxcala, un escenario que impuso un desafío geográfico mayúsculo para los atletas yucatecos debido a su altitud de más de 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, una condición que disminuye la presión parcial de oxígeno e incide directamente en el rendimiento aeróbico de los competidores habituados a las llanuras costeras.

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A pesar de este factor adverso, que según estudios de la medicina del deporte puede reducir la capacidad de resistencia hasta en un 10 por ciento en atletas no aclimatados, el exponente de Kanasín realizó una ejecución calificada por los jueces como impecable. Con una puntuación acumulada de 7.85 unidades, Gerardo superó en la ronda final a los representantes de entidades federativas que tradicionalmente dominan el medallero nacional, como Nuevo León y Baja California, delegaciones que cuentan con presupuestos deportivos que triplican el promedio de las entidades del Sureste.

La precisión en sus posiciones, la potencia en las extensiones y el carácter imperturbable que mostró sobre el tapiz confirmaron el fruto de un proceso de preparación que no fue fortuito, sino el resultado directo de una década de disciplina ininterrumpida.

El camino del atleta hacia la cúspide del deporte amateur en México comenzó hace aproximadamente 10 años, cuando se inició en la práctica recreativa del taekwondo en las academias de Kanasín. Con el paso del tiempo, las aptitudes técnicas de Gerardo propiciaron su transición al régimen de alto rendimiento hace ya cinco años, una etapa caracterizada por jornadas de entrenamiento que rebasaban las 22 horas semanales, compaginando sus estudios académicos de bachillerato con sesiones intensivas de perfeccionamiento técnico, elasticidad y acondicionamiento físico general bajo la tutela de la organización Taekyon Yucatán.

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La ruta hacia la medalla de oro nacional demandó una constancia absoluta a lo largo de un ciclo competitivo sumamente exigente. Gerardo tuvo que sortear en primera instancia la fase estatal, donde se midió ante los mejores prospectos de la entidad, para posteriormente trasladarse al campeonato regional celebrado en Tabasco. En dicha aduana sureña, enfrentando condiciones climáticas extremas que superaron los 39 grados Celsius con un índice de humedad relativa del 85 por ciento, el taekwondoín demostró una notable madurez competitiva al avanzar invicto y asegurar su boleto como el primer sembrado de la región de cara a la fase conclusiva en tierras tlaxcaltecas, construyendo un resultado que hoy lo coloca legítimamente en la cúspide del podio nacional.

Por su parte, autoridades de Kanasín se comprometieron a continuar fortaleciendo los apoyos económicos y la infraestructura de los centros deportivos locales, los cuales atienden actualmente a una población infantil y juvenil en constante expansión que demanda alternativas saludables frente a los problemas contemporáneos de adicciones y sedentarismo.

Asimismo, los directivos y entrenadores de la escuela Taekyon Yucatán expresaron: “Haber alcanzado el oro en la modalidad de Poomsae en un entorno tan competitivo como la Olimpiada Nacional es el reflejo de cinco años de trabajo, disciplina diaria y constancia absoluta por parte de Gerardo, quien nunca faltó a una sesión a pesar de los extenuantes traslados y las exigencias propias de su edad”.

La historia de Gerardo Pérez se integra así a la memoria deportiva de la región Centro del estado, demostrando que la juventud de las zonas conurbadas de Yucatán posee la determinación y el talento necesarios para imponerse ante los contextos socioeconómicos más competitivos del país, consolidando al taekwondo como un pilar fundamental para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.