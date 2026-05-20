Mujer le salva la vida a dos personas tras la donación de sus órganos en Yucatán

La decisión de una familia en medio del duelo permitió salvar la vida de dos mujeres y dar una nueva esperanza a otros pacientes en espera de un trasplante, tras la donación multiorgánica de una mujer de 58 años diagnosticada con muerte encefálica.

El procedimiento, realizado el pasado 13 de mayo, fue coordinado por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), a través del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (Ceetry), junto con especialistas del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, como parte de la atención especializada que se brinda a pacientes y familias que atraviesan situaciones médicas de alta complejidad.

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Gracias a la decisión solidaria de la familia de la paciente, se obtuvieron ambos riñones y córneas y tejido osteotendinoso.

Como resultado de este esfuerzo coordinado, los dos riñones fueron trasplantados exitosamente pocas horas después, beneficiando a dos mujeres: una de 22 años, atendida en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS, y otra de 53 años, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy).

Las córneas fueron enviadas al Banco de Córneas del Estado, donde se encuentran en proceso de evaluación mediante estudios especializados para determinar su viabilidad en futuros procedimientos quirúrgicos.

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El tejido osteotendinoso fue trasladado al Banco de Hueso del Estado de México, con el que se mantiene colaboración interinstitucional para su procesamiento y posterior retorno a Yucatán, una vez que se encuentre en condiciones óptimas para uso terapéutico.

La SSY reconoció la entrega, profesionalismo y vocación de servicio del personal médico, de enfermería y de coordinación hospitalaria que participó en este procedimiento de alta especialidad, así como el trabajo conjunto entre instituciones que hizo posible actuar de manera oportuna en beneficio de pacientes que esperan una nueva oportunidad de vida.