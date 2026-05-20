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Crisis laboral dispara el ambulantaje en Campeche

Campeche perdió más de 5 mil empleos ante el IMSS en un año y organismos empresariales alertan por informalidad y bajos ingresos.

David Vázquez

Por David Vázquez

20 de may de 2026

2 min

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Coparmex alerta por desempleo e informalidad en Campeche
Coparmex alerta por desempleo e informalidad en Campeche / Alejandro Pech

De entre nueve sectores monitoreados por el Observatorio Laboral del Gobierno Federal, Campeche ha perdido más de 5 mil 423 empleos registrados ante el IMSS en el último año, siendo los rubros de agricultura, extracción, transformación, construcción y servicios para empresas los más afectados.

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Este panorama, sumado al crecimiento de la informalidad laboral y a los bajos ingresos, ha sido considerado una alerta por organismos empresariales como la Coparmex y la Canaco, debido a que limita el desarrollo económico del estado y reduce las oportunidades de crecimiento.

El presidente de la Coparmex, Alejandro Risueño Rivas, expresó su preocupación por la situación del mercado laboral en la entidad, señalando que los retos de informalidad y los bajos niveles de ingreso afectan directamente el bienestar de las familias campechanas. Indicó que los menores ingresos de la población trabajadora reducen la capacidad de inversión en educación, salud y capacitación, lo que a su vez frena el desarrollo económico a mediano y largo plazo.

Por su parte, el presidente de la Canaco, Juan Pablo Mex Salazar, señaló que la formalidad laboral continúa siendo una de las principales necesidades del sector productivo, ya que además de fortalecer la economía, brinda seguridad tanto a trabajadores como a clientes.

Estas opiniones se suman a las alertas emitidas por el Monitor de Empleo de BBVA México, el cual colocó a Campeche en el primer lugar nacional con mayor caída en puestos de trabajo afiliados al IMSS, al registrar una disminución del 9.3 por ciento entre octubre de 2024 y abril de 2026.

De acuerdo con estadísticas del propio Observatorio Laboral, si Campeche llegara a perder otros 5 mil 863 empleos alcanzaría sus niveles más bajos en los últimos ocho años, ya que en enero de 2018 registró un promedio de 119 mil 843 trabajadores asegurados. Actualmente, de un total de 125 mil 706 personas registradas ante el IMSS, un acumulado de 53 mil 775 trabajadores se concentra en los sectores más afectados por la pérdida de empleos.

El resto de los trabajadores asegurados se distribuye entre los sectores de electricidad y agua potable, comercio, transportes y comunicaciones, así como servicios sociales, los cuales en conjunto suman 71 mil 931 empleados formales en la entidad.

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JGH

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