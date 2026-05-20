Mundial 2026: Canirac Yucatán alerta a restaurantes por multas al transmitir partidos sin permiso

Ante el próximo Mundial de Futbol, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Yucatán llamó a empresarios del sector a regularizar la transmisión de partidos para evitar sanciones por uso comercial indebido.

El presidente de la Canirac, Israel López García, informó que la Cámara ya asesora a restaurantes afiliados interesados en proyectar los encuentros, debido a las restricciones y derechos comerciales establecidos por la FIFA.

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“Pedimos a los socios acercarse a la Cámara para recibir información y transmitir los partidos sin problemas”, indicó el dirigente, quien estimó que durante el Mundial el sector restaurantero podría registrar un aumento superior al 20% en ventas, dependiendo de sus promociones y estrategias comerciales.

López García añadió que eventos deportivos internacionales representan una importante derrama económica para restaurantes y bares, especialmente durante los partidos de la Selección Mexicana.

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En otro tema, expresó preocupación por las recientes fallas en los servicios de agua potable y energía eléctrica, al señalar que afectan directamente las operaciones del sector.

Comentó que, tras reuniones con directivos de la Japay y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), existe el compromiso de brindar atención prioritaria a los negocios afiliados a la Canirac para reducir las afectaciones por cortes prolongados.