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Campeche / Sucesos

Detienen otra vez a ‘El Pollo' por beber alcohol en calles de Campeche

Policías estatales aseguraron a un adulto mayor conocido como “El Pollo” tras ser reportado por ingerir bebidas alcohólicas en avenida Gobernadores.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de may de 2026

1 min

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Habitantes señalan que el hombre consume alcohol constantemente en la calle.
Habitantes señalan que el hombre consume alcohol constantemente en la calle. / Lucio Blanco

Elementos de la Policía Estatal aseguraron a un hombre de la tercera edad apodado El Pollo, luego de ser reportado por vecinos cuando ingería bebidas embriagantes sobre la avenida Gobernadores. La denuncia ciudadana generó la movilización de los uniformados en dicho sector de la ciudad.

Al arribar al lugar, los agentes ubicaron al adulto mayor quien, de acuerdo con testimonios de los habitantes de la zona, es una persona en situación de calle que constantemente utiliza la vía pública para consumir alcohol. Debido a la reincidencia y a la falta administrativa, los oficiales procedieron a realizar su aseguramiento administrativo.

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JGH