Detienen otra vez a ‘El Pollo' por beber alcohol en calles de Campeche

Elementos de la Policía Estatal aseguraron a un hombre de la tercera edad apodado El Pollo, luego de ser reportado por vecinos cuando ingería bebidas embriagantes sobre la avenida Gobernadores. La denuncia ciudadana generó la movilización de los uniformados en dicho sector de la ciudad.

Al arribar al lugar, los agentes ubicaron al adulto mayor quien, de acuerdo con testimonios de los habitantes de la zona, es una persona en situación de calle que constantemente utiliza la vía pública para consumir alcohol. Debido a la reincidencia y a la falta administrativa, los oficiales procedieron a realizar su aseguramiento administrativo.

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JGH