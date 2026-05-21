Quema de basura se sale de control y provoca incendio de monte en José María Morelos

Otro caso de incendio de vegetación a la vera de un camino, como el que se dio ayer por la tarde por el camino a San Antonio Tuk. Está vez se registró a costado de la ciclovía José María, Morelos-La Presumida.

Aparentemente unos trabajadores del área de servicios públicos prendieron fuego a un un montículo de basura que se encontraba a orilla de la ciclovía, y esa situación origino que el fuego se extenderá y alcanzará el monte, por lo mismo tuvo que intervenir los bomberos para sofocarlo y de esa manera evitar que se extendiera por una zona de vegetación seca y provocara un incendio.

Ese quema qué se salió de control se reporto poco después de las 10 de la mañana por un grupo de WhatsApp vecinal, para que se atendiera

Personas que transitaban por el lugar dijeron el fuego inicio en un montículo de basura, el cual fue prendido intencionalmente por personal del municipio, pero luego no estuvo pendiente de ello, por lo mismo se extendió y alcanzo un pedazo de monte.