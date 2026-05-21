Ajedrecistas yucatecos abren con siete victorias en la Olimpiada Nacional 2026

La delegación yucateca de ajedrez comenzó con el pie derecho su participación en la Olimpiada Nacional 2026 que se realiza en San Luis Potosí al terminar con siete victorias, dos tablas y una derrota la primera ronda de la modalidad clásica.

Los boxitos hicieron valer su condición de favoritos en este comienzo de actividades lo que les pone en los primeros lugares en un torneo que es muy largo ya que se juega a seis rondas. En el primer día de actividades, los dos competidores de la categoría Sub20, rama varonil, hicieron buenos los pronósticos para salir con la victoria, el Candidato a Maestro (CM) Atlas Galaviz Medina y el Maestro FIDE Santiago Zacarías Rodríguez salieron con el triunfo.

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En el caso de Santiago, quien llegó como el quinto del ranking nacional, derrotó en una kilométrica partida de cuatro horas con seis minutos al quintanarroense Ferrán Riera Fresoso. Por su lado, Atlas, tercero sembrado del torneo, no tuvo problemas para ganarle al bajacaliforniano Luigi Terres Balderrama.

En la misma categoría, pero en la rama femenil, la CM femenil Sofía Tec Rodas, séptima de la siembra, derrotó con blancas a la guanajuatense Samanta Lee Martínez; mientras que, la Maestra Nacional (MN) femenil, Sofía Gómez Cámara, 12 del ranking, pactó tablas con la sinaloense Dianae Aroche Ramos.

En la Sub16 varonil, los dos yucas se alzaron con el triunfo, Daniel Leal Escamilla, rankeado nueve, le ganó a la defensiva al morelense Jerónimo Roque Aranda; y Diego Salazar Reyes, sembrado 13, le pegó al coahuilense Alfredo Contreras Cardona.

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En la femenil, la MNF Caisa Galaviz Medina, cuarta sembrada, derrotó a la mexiquense Zoe Dotor Martínez; la que no tuvo un buen arranque fue la CMF Dana Tuk Martín, décima, debido a que fue la única del Estado que perdió, lo hizo ante la jarocha Liah Calderón Gordillo.

En los más pequeños, la Sub12 varonil, Julio Macosay López, cuarto del ranking, se llevó el punto al ganarle al poblano Alajandro Huerta Morales; mientras que, Cronos Galaviz Medina, octavo, solo sumó media unidad al igualar en forma sorpresiva con el veracruzano Mateo Gutiérrez Zúñiga que está en el lugar 36 del ranking.