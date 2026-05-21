Vicente Fernández Jr. explica por qué no llamó a sus sobrinos para el disco homenaje a su padre

Uno de los mejores legados que la familia Fernández conserva, es la música de Vicente Fernández, tras su lamentable fallecimiento decidieron lanzar un disco que hace homenaje al llamado “Charro de Huentitán”, la producción de dicho material estuvo a cargo de su hijo, Vicente Fernández Jr.

El disco recibió grandes felicitaciones y aplausos, aunque una parte de los fans, han hecho comentarios negativos, pues no cuenta con colaboraciones hechas por los nietos de Vicente Fernández.

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Vicente Fernández Jr. explica por qué no llamó a sus sobrinos al disco homenaje

Ahora, por medio de una entrevista con el programa ‘La Mesa Caliente’, Vicente Fernández Jr., asistió junto con su esposa Mariana, donde aclaró los motivos que tuvo para no incluir a sus sobrinos, Alex Fernández y Camila Fernández.

"Es muy importante definir que los lugares son mediante la carrera musical y la historia que cada uno se ha ganado. Se vería muy mal de mi parte tener un disco con Alejandro Fernández, Alex, Camila, América, Emiliano, Valentina, Ramón y yo, porque se podría tomar como nepotismo o abuso de poder"

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También reveló que tiene la intención de hacer una segunda entrega, donde ya se integrarían los integrantes de la familia.

"Sí están invitados en el próximo proyecto, incluso ellos ya escogieron los temas que van a interpretar. Tienen la invitación por la aceptación que han tenido con el público, por eso se les tomó en cuenta, no por ser hijos o nietos"

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