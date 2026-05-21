Más de 44 mil credenciales perderán vigencia en 2026

En el 2026 perderán su vigencia 44 mil 653 credenciales de elector por los hombres y mujeres que no renueven su mica, quienes no podrán utilizarla como documento de identidad ni para ejercer sus derechos político-electorales en los comicios del 2027.

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El vocal del Registro Federal de Electores (RFE), Ernesto Rodríguez Juárez, exhortó a la ciudadanía a realizar el trámite de renovación en el transcurso de los próximos meses para que puedan contar con su credencial como documento de identidad.

Explicó que el proceso de fotocredencialización lo pueden efectuar tanto en los módulos fijos de las ciudades de Campeche o Carmen como en los siete módulos móviles que recorren la geografía estatal, por lo que pueden consultar horarios y fechas en las redes sociales o en la página del INE Campeche.

Además informó que ya efectuaron 55 mil 459 trámites de enero a la fecha como parte del programa de actualización del padrón electoral y de la lista nominal de electores.