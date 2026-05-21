Camioneta casi vuelca tras romperse suspensión en carretera Escárcega-Champotón

Un conductor estuvo a punto de sufrir un grave accidente sobre la carretera federal Escárcega-Champotón, luego de que se rompiera la suspensión de la llanta delantera izquierda de su camioneta. Afortunadamente, las maniobras al volante permitieron controlar la unidad y el percance no pasó a mayores.

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Los hechos se suscitaron alrededor de las 08:30 horas a la altura del kilómetro 19. Por el tramo federal circulaba con dirección a Champotón una camioneta Mitsubishi en color verde, con placas del estado, cuando el conductor escuchó un fuerte golpe y comenzó a perder el control del vehículo. Tras lograr estabilizarlo y detener la marcha, se percató de la falla mecánica que lo dejó varado sobre la vía de comunicación.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional división Carreteras, quienes acordonaron el área para evitar un choque secundario y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, la camioneta fue remolcada por una grúa hacia el corralón de la ciudad, donde quedó bajo resguardo para el deslinde de responsabilidades.

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JGH