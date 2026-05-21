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Yucatán / Mérida

Paro en el Circuito Metropolitano de Mérida hoy: Así opera el protocolo emergente en la ruta Va y Ven

La Agencia de Transporte de Yucatán implementó otras unidades de respaldo ante el paro de labores del Circuito Metropolitano.

Por Redacción Por Esto!

21 de may de 2026

2 min

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La ATY garantizó el servicio del Circuito Metropolitano del Va y Ven
La ATY garantizó el servicio del Circuito Metropolitano del Va y Ven / Especial

Ante el inicio del paro de labores de choferes del Circuito Metropolitano del subsistema Va y Ven de Mérida, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) implementó un protocolo emergente para atender la demanda en la ruta.

Informó que con protocolo emergente se garantiza la continuidad del servicio, en el marco de las atribuciones de la Agencia; sin embargo, de acuerdo con usuarios, se registran largos tiempos de espera en la ruta.

Aunque se prevé que el servicio se reanude en los próximos días, cinco empresas consecionarias se unieron para atender la demanda en la ruta Circuito Metropolitano.

El Circuito Metropolitano del Va y Ven se encuentra suspendido

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Choferes el Circuito Metropolitano del Va y Ven exigen aumento de su sueldo y se van a paro laboral

Estas cubre el recorrido habitual de la ruta Circuito Metropolitano, restableciendo la movilidad de las personas usuarias afectadas.

Las unidades cuentan con un letrero con imagen institucional que permite identificarlas fácilmente durante su operación temporal.

Todo sobre el paro del Circuito Metropolitano

De nueva cuenta operadores de la ruta Circuito Metropolitano suspendieron sus labores en protesta decidieron suspender labores por inconformidades relacionadas con salarios, contratos laborales y promesas de aumento de sueldo que, aseguran, aún no se han visto reflejadas.

Mientras tanto, usuarios de la ruta Metropolitano del sistema de transporte público se vieron afectados luego de que las unidades no salieran a operar.

Usuarios criticaron el consumo de alcohol a bordo del Va y Ven

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Los hechos ocurren en las inmediaciones de las bodegas donde se resguardan los autobuses, sitio en el que choferes señalaron que al menos 42 unidades, junto con sus respectivos operadores, decidieron suspender labores por inconformidades relacionadas con salarios, contratos laborales y promesas de aumento de sueldo que, aseguran, aún no se han visto reflejadas.

De acuerdo con los trabajadores, los pagos continúan siendo bajos y hasta el momento no han recibido claridad sobre diversos acuerdos laborales previamente planteados, situación que derivó en esta manifestación y suspensión temporal del servicio.

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