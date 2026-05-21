Hallan posibles indicios durante búsqueda de desaparecido en San Francisco Kobén

Personal de la Comisión de Búsqueda, elementos de la Policía Estatal y agentes de la Fiscalía participaron en un operativo efectuado en la parte trasera del poblado de San Francisco Kobén, donde se llevan a cabo labores relacionadas con la localización de restos de una persona reportada como desaparecida desde el año 2024.

Durante las diligencias fueron detectados algunos indicios o posibles rastros que podrían estar vinculados con el caso, por lo que las autoridades procedieron a establecer un perímetro de seguridad mientras se realizaban recorridos entre áreas cubiertas de maleza y terrenos complicados.

Hasta el momento no han sido encontrados restos humanos, debido a las dificultades del terreno y la extensa zona de monte que debe ser inspeccionada, por lo que el operativo continúa.