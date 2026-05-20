Localizan a 20 campechanos desaparecidos en Yucatán y Quintana Roo

Las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas del sureste del país han fortalecido su sinergia regional para agilizar la localización de personas desaparecidas y no localizadas. Gracias a esta coordinación, al menos 20 campechanos fueron hallados en entidades hermanas como Yucatán y Quintana Roo en el último año, principalmente originarios de municipios como Campeche, Carmen, Escárcega y Champotón.

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Lo anterior se expuso durante el Encuentro Regional 'Sinergias en el Sureste', realizado por primera vez en Campeche. El evento reunió a los titulares de las comisiones de Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, además de contar con la presencia de Maximilian Murck, representante de la ONU UNFPA en México.

El titular de la comisión de Campeche, Javier Jesús Quintero Arbea, destacó que el objetivo es compartir mejores prácticas y fortalecer la coordinación interestatal para aumentar la efectividad en las búsquedas en toda la región sur sureste del país. "Aquí tratamos de evitar las barreras estatales. Cuando hay apoyos de búsqueda en las periferias de las entidades no nos fijamos si es del lado de Yucatán o Quintana Roo; acudimos al llamado y viceversa", señaló.

Quintero Arbea resaltó que Campeche se ha convertido en punta de lanza nacional gracias a un programa geoestadístico y de mapeo referencial que ninguna otra comisión ni la Comisión Nacional de Búsqueda utiliza actualmente. Este sistema permite generar patrones para identificar comunidades y municipios con mayor incidencia de desapariciones, optimizando recursos y reduciendo tiempos de respuesta.

El funcionario confirmó que, derivado de la coordinación con Yucatán y Quintana Roo, en el último año aproximadamente 20 campechanos fueron localizados en Mérida y Playa del Carmen. Añadió que el trabajo coordinado también involucra a las fiscalías estatales para evitar retrasos en las carpetas de investigación. Asimismo, indicó que personas originarias de Veracruz y Tabasco han sido localizadas en municipios campechanos como Escárcega y Carmen, para posteriormente ser reintegradas a sus estados.

Sobre la implementación de las alertas nacionales de búsqueda, explicó que todas las comisiones, fiscalías, empresas y primeros respondientes están obligados a compartir boletines de personas desaparecidas. En Campeche se trabaja con empresas como ADO, el sector bancario, Tren Maya, Movibus, Artec y la televisión estatal para ampliar la difusión.

Por su parte, la titular de la comisión de Yucatán, Carla Patricia Quintal Solís, destacó la estrecha coordinación bilateral y reveló que entre 2025 y 2026 han realizado alrededor de 10 localizaciones de campechanos en territorio yucateco. Explicó que muchos de los casos involucran a adolescentes contactados mediante redes sociales o adultos mayores que se extravían en zonas rurales. Detalló que en Yucatán se han recibido aproximadamente 50 reportes de desaparición en lo que va del año, logrando localizar al 50 por ciento de las personas.

En tanto, la titular de la comisión de Quintana Roo, Aida Saldaña Martínez, afirmó que mantienen una amplia colaboración regional, principalmente mediante la difusión de fichas de alertas nacionales y acciones conjuntas de campo para la localización de desaparecidos.

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JGH