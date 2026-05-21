Prestadores de servicios lamentan cancelación de “Perfect Day México” en Mahahual

Prestadores de servicios turísticos de Mahahual lamentaron que personas ajenas al destino influyeran para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendiera el proyecto “Perfect Day México” de la empresa Royal Caribbean, el cual consideraban una oportunidad clave para detonar el desarrollo y sacar del abandono a la Costa Maya.

Los entrevistados señalaron que, aunque respaldan la protección de la riqueza natural de la región, especialmente del arrecife mesoamericano, consideran inaceptable que el futuro de Mahahual se definiera a través de redes sociales y no mediante una mesa de diálogo con autoridades, representantes de la naviera y sectores beneficiados.

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El líder hotelero, Gerardo Pérez Zafra, calificó la decisión como un duro golpe para la economía local, derivado, afirmó, de la desinformación que rodeó al proyecto y que fue aprovechada por grupos ambientalistas para impulsar una campaña internacional en contra, sin conocer la realidad que enfrenta el destino: deficiencias en infraestructura turística, sargazo, servicios públicos insuficientes, baja ocupación y abandono gubernamental.

Aunque dijo respaldar el desarrollo sustentable, criticó que personas que no viven en Mahahual hayan presionado a las autoridades. Destacó que, desde el anuncio de “Perfect Day”, comenzó una ligera reactivación económica, sobre todo en el sector inmobiliario, con la llegada de empresas interesadas en convertirse en proveedoras del proyecto.

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“Ojalá que quienes firmaron la iniciativa en change.org ahora vengan a ayudar a retirar el sargazo y a rescatar a Mahahual, que atraviesa la peor crisis de su historia”, expresó.

El proyecto contemplaba más de 30 toboganes, seis piscinas, tres playas, 12 restaurantes y 24 bares en una superficie de 107.67 hectáreas, mediante una inversión de mil millones de dólares. También prometía la creación de 4 mil empleos directos y una derrama anual estimada en 125 millones de dólares gracias a la llegada de 21 mil turistas diarios.

Acusan pérdida de mejoras

Según lo planteado, el complejo ocuparía 90 hectáreas donde operó el parque acuático “Lost Mayan Kingdom”, zona ya urbanizada, mientras que el resto sería destinado a conservación y rescate ambiental, sin afectar los manglares.

Por su parte, Nayeli Cabrera Vega, dirigente restaurantera, lamentó que se perdiera la oportunidad de rescatar a Mahahual del rezago económico. Señaló que el proyecto pudo haberse replanteado para proteger el hábitat de las más de 300 especies de la Costa Maya, muchas en peligro de extinción, pero criticó que la decisión final se tomara en redes sociales y sin considerar la opinión de la comunidad.

“Estoy muy molesta. Quienes apoyaron la cancelación no saben que aquí vivimos del puerto y de los cruceros. Tenemos problemas con calles, apagones y falta de drenaje, situaciones que pudieron atenderse con la inversión prevista por la naviera”, afirmó.

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El líder de los taxistas, Juan Manuel Lanz Itzincab, también lamentó que la resolución se basara en presión mediática, pues el proyecto representaba una esperanza para mejorar la infraestructura turística y generar desarrollo económico.

Además del parque acuático, “Perfect Day” incluía una planta de tratamiento de agua, un centro de capacitación hotelera junto con la Universidad Autónoma de Quintana Roo, mejoras carreteras, rehabilitación de calles, un fondo comunitario y una tienda de productos regionales.

Gilberto Jiménez, mesero, opinó que, aunque apoya la protección ambiental, la cancelación afectará la llegada de visitantes y, en consecuencia, los ingresos de trabajadores y comerciantes. En el mismo sentido, el comerciante Mario Baeza señaló que la suspensión genera incertidumbre y podría desalentar futuras inversiones de empresas internacionales en Mahahual.

Mario Baeza, comerciante, resaltó que el proyecto en cuestión generó buenas expectativas y, una vez que ha sido cancelado, no queda más que esperar que las autoridades apoyen al destino para sacarlo adelante, ya que, según dijo, no es factible que otra empresa del tamaño de la Royal Caribbean, con lo que sucedió, se arriesgue a invertir su dinero en Mahahual.

En contraste, Greenpeace calificó la decisión de la Semarnat como un triunfo ciudadano. La organización pidió que el rechazo a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Royal Caribbean se formalice por escrito y sostuvo que la medida beneficiará a los manglares, arrecifes, ecosistemas marinos y habitantes de la región.

El colectivo ambientalista reiteró su llamado al Gobierno Federal y a los estados de la Península de Yucatán para impulsar la protección de la Selva Maya y su acuífero. Desde el inicio, argumentó que el megaproyecto representaba riesgos para zonas costeras sensibles, manglares y arrecifes.

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Tras conocerse la negativa ambiental, el alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, invitó públicamente a Royal Caribbean a considerar invertir en su país.

“Nos gusta construir, no bloquear. Nunca diremos no a una inversión de más de mil millones de dólares que generaría miles de empleos”, declaró.

Prestadores de servicios de Mahahual adelantaron que se reunirán en los próximos días para definir acciones ante lo que consideran una decisión perjudicial para el futuro del destino turístico.