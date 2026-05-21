Persisten altos niveles de contaminación en La Caleta de Progreso por manchas de combustible y toneladas de basura

A pesar de los intentos municipales, junto con el esfuerzo de los propios pescadores, para mantener limpia La Caleta, esta zona presenta de nuevo indicios de contaminación debido a la basura que llega de otros sitios de la ciénega, así como de altas concentraciones de combustibles y aceites lubricantes, según señalaron la empresa Prolimpia y la Dirección de Servicios Públicos del municipio.

Agregaron que este problema de altas concentraciones de suciedad se da desde hace mucho tiempo y sus efectos dañinos llegan hasta los manglares, donde se observan altas cantidades de desechos sólidos y manchas aceitosas que rodean las embarcaciones y flotan libremente.

Agregaron que estos residuos de combustible afectan la flora y fauna del lugar, por lo que actualmente no existen en la zona peces u otras especies acuáticas de ningún tipo, sino hasta varios cientos de metros hacia el mar adentro.

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Según datos de la autoridad municipal, con las últimas labores de limpieza en la zona de La Caleta y sus alrededores, se logró el retiro de aproximadamente 10 toneladas de desperdicios sólidos, pero se estima que ahora la cantidad de basura rebasa las 50 toneladas, debido a que tanto en las orillas como dentro del propio manglar existen restos de basura que incluyen bolsas plásticas, colchones y hasta refrigeradores.

Las autoridades han informado que a través de la Dirección de Servicios Públicos y en colaboración con voluntarios, se realizan trabajos permanentes en la zona que incluyen recolección de basura, principalmente retiro de desechos sólidos del agua y sus alrededores; limpieza de manglares, específicamente saneamiento de las áreas para proteger el ecosistema costero; y fumigación, con jornadas preventivas regulares para cuidar la salud de los usuarios.

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También indicaron que si la gente observa acumulación excesiva de basura, se puede reportarla directamente al Ayuntamiento de Progreso a través de su página oficial en Facebook o comunicándote con la Dirección de Servicios Públicos Municipales para solicitar atención en áreas específicas.

Asimismo, se puede utilizar el Muni, el nuevo canal de contacto vía WhatsApp que las autoridades pusieron para reportes sobre alumbrado público, bacheo y limpieza de rejillas, entre otros.

Se encuentra disponible las 24 horas y únicamente se envía un mensaje al 9991999061 y se siguen las indicaciones.