ATY activa plan emergente tras nuevo paro en la ruta Circuito Metropolitano del Va y Ven en Mérida

La Agencia de Transporte de Yucatán informó que este jueves se activó un protocolo emergente para mantener en operación la ruta Circuito Metropolitano del sistema Va y Ven, luego de que la empresa concesionaria Circuito Metropolitano S.A. de C.V suspendiera nuevamente el servicio debido a conflictos internos.

De acuerdo con la dependencia, el paro afectó la movilidad de cientos de usuarios durante la mañana, por lo que, a partir de las 9:30 horas, se incorporaron unidades emergentes operadas por cinco empresas concesionarias que forman parte del subsistema Va y Ven.

Las unidades temporales comenzaron a cubrir el recorrido habitual de la ruta Circuito Metropolitano con el objetivo de evitar afectaciones mayores a estudiantes, trabajadores y personas que utilizan diariamente este servicio de transporte público en Mérida y su zona metropolitana.

La Agencia explicó que los autobuses habilitados para la contingencia cuentan con un letrero con imagen institucional de Va y Ven, lo que permitirá a las personas usuarias identificarlos fácilmente durante su operación temporal.

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Agencia acusa reincidencia grave de la empresa

La Agencia de Transporte de Yucatán señaló que la suspensión del servicio representa una “infracción reincidente grave” a la Ley de la Agencia de Transporte, debido a que no es la primera ocasión en que la empresa concesionaria interrumpe operaciones.

Asimismo, detalló que bajo el esquema de pago por kilómetro garantizado, entre 2024 y lo que va de 2026 se han entregado más de 278 millones de pesos relacionados con la operación de esta ruta.

Según la información oficial, cerca de 178 millones de pesos fueron destinados directamente a la empresa operadora, mientras que otros 100 millones de pesos se utilizaron para cubrir el costo de los autobuses que forman parte del servicio.

La dependencia también aseguró que, durante ese mismo periodo, la empresa dejó de recorrer alrededor de 2.1 millones de kilómetros, lo que representa más de 42 millones de pesos correspondientes a servicios que no fueron prestados.

Además, indicó que actualmente existe un saldo pendiente de aproximadamente 8 millones de pesos a favor de la empresa, recurso que —afirmó— se encuentra en proceso administrativo para su pago.

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Va y Ven garantiza continuidad del servicio en Mérida

La Agencia recordó que, al integrarse al subsistema Va y Ven, las empresas concesionarias acreditaron capacidad financiera suficiente para garantizar la operación del transporte y cumplir con obligaciones laborales, fiscales y comerciales.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal es garantizar el derecho a la movilidad y mantener la continuidad del servicio de transporte público para las y los usuarios afectados por el paro en la ruta Circuito Metropolitano.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones registradas durante la mañana de este jueves.