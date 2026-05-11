Vecinos persiguen y amarran a presunto ladrón en la colonia Pallas de Ciudad del Carmen

Momentos de tensión se vivieron en la colonia Pallas, luego de que ciudadanos lograran detener y amarrar a un presunto delincuente, acusado de intentar ingresar a un domicilio para cometer un robo. Los hechos ocurrieron sobre la calle 26 esquina con 49, donde vecinos del sector y el propio propietario de la vivienda afectada persiguieron al sujeto tras sorprenderlo presuntamente intentando introducirse al inmueble.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el individuo habría intentado darse a la fuga al verse descubierto, sin embargo, varios ciudadanos comenzaron a seguirlo por calles cercanas hasta darle alcance. Durante su huida, el sospechoso cayó encima de un vehículo estacionado, ocasionándole daños visibles en el toldo.

El detenido fue entregado al convoy interinstitucional y llevado ante la Fiscalía. / Israel Lozano

Una vez sometido, los habitantes del sector utilizaron una soga para amarrarle las manos y evitar que escapara nuevamente, mientras esperaban el arribo de las autoridades. Los vecinos, visiblemente molestos, lo señalaban como presunto responsable de diversos robos y tentativas de robo registrados tanto en la colonia Centro como en otros sectores cercanos.

Minutos más tarde arribaron elementos del convoy interinstitucional, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a formalizar la detención del señalado para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Asimismo, el propietario de la vivienda afectada fue trasladado a bordo de una unidad oficial ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente. Según manifestó a las autoridades, no solo él habría sido víctima de este tipo de delitos, sino también otros vecinos de la zona, quienes presuntamente identifican al mismo individuo como responsable de múltiples actos delictivos en el sector.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si el detenido está relacionado con otros robos denunciados en la ciudad.

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JGH