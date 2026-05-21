Reto viral de falso tiroteo aparece en el baño de niños en una primaria de Ticul

La aparición de un mensaje con una supuesta amenaza de “balacera” en el baño de niños de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, en el municipio de Ticul, provocó la movilización de autoridades educativas y cuerpos de seguridad, así como preocupación entre madres y padres de familia.

De acuerdo con información proporcionada por personal del plantel, el escrito fue detectado dentro de las instalaciones escolares, situación que llevó a la dirección a aplicar medidas preventivas y notificar de inmediato a las autoridades correspondientes.

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Como parte de las acciones tomadas, la escuela informó que las clases programadas para este jueves 21 de mayo quedarían suspendidas de manera preventiva mientras se realizan las investigaciones y revisiones necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, se comunicó a los padres de familia que la asistencia escolar será opcional una vez que se reanuden las actividades, siguiendo protocolos preventivos implementados en casos similares relacionados con amenazas escolares.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal acudieron al plantel para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las averiguaciones sobre el origen del mensaje y determinar si existe algún riesgo real para la comunidad estudiantil.

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El alcalde de Ticul, Humberto Parra Sosa, informó que desde el primer momento directivos, docentes y personal educativo actuaron de forma inmediata y responsable, activando los protocolos correspondientes y priorizando la seguridad de las niñas y niños.

El edil también señaló que las autoridades policiales y de seguridad dieron seguimiento al caso desde los primeros reportes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme una amenaza real contra la escuela; sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma, evitar la difusión de rumores y atender únicamente la información emitida por canales oficiales.