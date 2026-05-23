Operativo contra motociclistas en Campeche termina con el decomiso de marihuana y dos detenidos

Dos jóvenes fueron asegurados por elementos de la Policía Estatal luego de ser interceptados mientras circulaban a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Cumbres. La intervención de los uniformados se originó debido a que los tripulantes no portaban correctamente el casco de seguridad, lo que dio pie a una revisión preventiva en el lugar.

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Durante la inspección de rutina, los agentes policiacos les encontraron entre sus pertenencias varias dosis de marihuana, cigarrillos y otras sustancias sospechosas. Ante el hallazgo de los narcóticos, ambos sujetos fueron retenidos de inmediato mientras se procedía con el debido resguardo de los indicios.

Finalmente, los detenidos y las sustancias ilícitas fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, en tanto que la motocicleta fue remolcada por una grúa hacia el corralón.

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JGH