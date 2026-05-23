Habitantes de Nuevo Centla bloquean carretera Frontera–Ciudad del Carmen por conflicto con Pemex

La circulación sobre la carretera Frontera–Ciudad del Carmen permanece cerrada a la altura del kilómetro 93, luego de que habitantes de la comunidad de Nuevo Centla instalaran un bloqueo total para exigir indemnizaciones económicas por presuntas afectaciones relacionadas con actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Noticia Destacada Prepa de Sabancuy aplica examen de admisión a más de 100 alumnos; revelan fecha de resultados

De acuerdo con los reportes, los inconformes señalan que diversas viviendas de la zona han resultado dañadas por la contaminación y las operaciones petroleras, por lo que demandan compensaciones económicas de hasta 500 mil pesos por cada casa afectada. Los manifestantes indicaron que durante las mesas de diálogo previas ya no aceptarán únicamente obras sociales como parte de los acuerdos; ahora también exigen oportunidades laborales directas para los habitantes de la comunidad.

También demandan oportunidades laborales para pobladores de la comunidad. / Israel Lozano

El cierre carretero ha generado importantes afectaciones a la circulación vehicular en este tramo, considerado uno de los más transitados de la región, provocando filas kilométricas de automovilistas, unidades de carga y transporte público que permanecen varados en ambos sentidos.

Elementos de la Guardia Nacional y agentes de la policía municipal han intentado negociar con los manifestantes para que permitan una reapertura paulatina o el paso intermitente de vehículos cada cierto tiempo para desahogar el tráfico; sin embargo, los inconformes se han negado rotundamente a ceder hasta que no obtengan respuestas claras y por escrito. Hasta el momento, el bloqueo persiste y las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones o buscar rutas alternas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH