Choque múltiple entre camioneta, taxi y moto deja tres lesionados en Plan Chac, Campeche

Tres personas lesionadas y daños materiales de regular cuantía fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito registrado sobre la carretera antigua a Mérida. El percance ocurrió luego de que el conductor de una camioneta no respetó su alto obligatorio e impactó a un taxi, el cual terminó proyectado contra un motociclista, lo que generó la movilización de agentes de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud.

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El accidente se registró cuando la camioneta transitaba sobre la calle Cooperativista de la colonia Plan Chac con dirección a la avenida Ramón Espínola Blanco. Sin embargo, al llegar al cruce con la carretera antigua a Mérida, el automovilista no hizo su alto total y chocó de lleno contra el costado trasero izquierdo de un vehículo habilitado como taxi.

El accidente ocurrió cuando una camioneta no respetó el alto obligatorio. / Dismar Herrera

A consecuencia del fuerte impacto, el vehículo de alquiler giró bruscamente sobre la superficie de rodamiento y golpeó a un motociclista que circulaba con total preferencia por la zona. Debido a la carambola, las tres unidades involucradas quedaron atravesadas a mitad de la vía, obstruyendo parcialmente la circulación.

Paramédicos del sector salud arribaron al sitio para valorar y estabilizar al motociclista y a dos pasajeros del taxi, quienes resultaron con golpes contusos derivados del doble impacto. Por su parte, elementos de la Policía Estatal abanderaron el área para evitar otro percance y tomaron conocimiento de los hechos para el posterior deslinde de responsabilidades entre los conductores.

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JGH