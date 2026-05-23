Fuerte operativo en Carrillo Puerto: Reportan balazos e investigan misteriosas bolsas aseguradas

El reporte de detonaciones de arma de fuego provocó una intensa movilización de los cuerpos policiacos y fuerzas federales en la colonia Juan Bautista Vega. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o detenidas, pero el operativo de búsqueda de los implicados continúa activo en la zona.

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Los hechos se registraron sobre la calle 66, entre las calles 47 y 49 de la citada colonia, luego de que vecinos alertaran a las autoridades a través de los números de emergencia tras escuchar los disparos en el sector.

Elementos policiales y castrenses desplegaron un cerco perimetral en el área, donde trascendió que las detonaciones habrían sido provocadas por un grupo de jóvenes a bordo de una cuatrimoto, quienes al percatarse de la llegada de las patrullas emprendieron la huida a toda velocidad.

Ante la sospecha de que los delincuentes se refugiaron en los alrededores, las fuerzas del orden ampliaron el despliegue e ingresaron a propiedades de la zona. Durante la revisión de un domicilio donde presuntamente se resguardaron los sospechosos, las autoridades sacaron varias bolsas con contenido desconocido, las cuales fueron subidas de inmediato a las unidades oficiales bajo un estricto protocolo de seguridad. El sitio permanece custodiado en espera de un informe oficial.

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