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Fuerte operativo en Carrillo Puerto: Reportan balazos e investigan misteriosas bolsas aseguradas

Un reporte de detonaciones de arma de fuego provocó un fuerte operativo policiaco y militar en la colonia Juan Bautista Vega, en Felipe Carrillo Puerto.

Por Redacción Por Esto!

23 de may de 2026

1 min

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Autoridades catean domicilios tras detonaciones en colonia Juan Bautista Vega
Autoridades catean domicilios tras detonaciones en colonia Juan Bautista Vega

El reporte de detonaciones de arma de fuego provocó una intensa movilización de los cuerpos policiacos y fuerzas federales en la colonia Juan Bautista Vega. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o detenidas, pero el operativo de búsqueda de los implicados continúa activo en la zona.

Dos jóvenes fueron detenidos en la colonia Cumbres durante una revisión policiaca.

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Los hechos se registraron sobre la calle 66, entre las calles 47 y 49 de la citada colonia, luego de que vecinos alertaran a las autoridades a través de los números de emergencia tras escuchar los disparos en el sector.

Elementos policiales y castrenses desplegaron un cerco perimetral en el área, donde trascendió que las detonaciones habrían sido provocadas por un grupo de jóvenes a bordo de una cuatrimoto, quienes al percatarse de la llegada de las patrullas emprendieron la huida a toda velocidad.

Ante la sospecha de que los delincuentes se refugiaron en los alrededores, las fuerzas del orden ampliaron el despliegue e ingresaron a propiedades de la zona. Durante la revisión de un domicilio donde presuntamente se resguardaron los sospechosos, las autoridades sacaron varias bolsas con contenido desconocido, las cuales fueron subidas de inmediato a las unidades oficiales bajo un estricto protocolo de seguridad. El sitio permanece custodiado en espera de un informe oficial.

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