Metro CDMX cerrará 10 estaciones de la Línea 2 este fin de semana: rutas RTP serán gratis

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció un nuevo cierre parcial en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, debido a trabajos de rehabilitación programados para este fin de semana.

La suspensión del servicio comenzará a partir de las 20:00 horas de este sábado 23 de mayo y se mantendrá hasta el inicio de operaciones del lunes 25 de mayo, cuando se prevé que la línea vuelva a funcionar de manera completa desde las 5:00 horas.

Durante este periodo, la llamada “línea azul” solo prestará servicio de Pino Suárez a Cuatro Caminos, en ambos sentidos. El tramo que permanecerá fuera de operación será el que va de Tasqueña a San Antonio Abad, una zona de alta demanda para usuarios del sur de la Ciudad de México.

El director del Metro, Adrián Ruvalcaba, informó que la medida busca agilizar los trabajos de rehabilitación en la Línea 2 y reducir el tiempo de intervención en las estaciones afectadas.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro estarán cerradas?

El cierre temporal afectará 10 estaciones del tramo sur de la Línea 2. Las estaciones que no tendrán servicio son: Tasqueña, General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

Con esta modificación, los trenes únicamente circularán entre Pino Suárez y Cuatro Caminos. Las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones, especialmente a quienes suelen trasladarse desde la zona de Tasqueña hacia el Centro Histórico o hacia el norte de la capital.

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RTP dará servicio gratuito por cierre de estaciones

Para atender la demanda durante el cierre parcial, la Red de Transporte de Pasajeros habilitará unidades de apoyo sin costo para las personas usuarias. El servicio emergente operará de Tasqueña a Pino Suárez, con el fin de conectar el tramo suspendido con la parte de la línea que seguirá en funcionamiento.

El apoyo de RTP estará disponible desde la noche del sábado y durante todo el domingo, mientras se realizan los trabajos en la infraestructura del Metro.

¿Cuándo se reanudará el servicio completo en la Línea 2?

De acuerdo con el aviso del Metro, el servicio completo en la Línea 2 deberá restablecerse el lunes 25 de mayo desde las 5:00 horas, horario habitual de apertura del sistema.

#AvisoMetro: Por los trabajos de rehabilitación en Línea 2, a partir de las 20:00 horas del día de hoy sábado 23 de mayo y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.



El tramo de San Antonio… pic.twitter.com/IKd44TAazM — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 23, 2026

El cierre parcial generó reacciones entre usuarios debido a que la Línea 2 es una de las más utilizadas del Metro CDMX, ya que conecta puntos clave del sur, centro y norte de la ciudad. Ante ello, las autoridades recomendaron anticipar traslados, consultar avisos oficiales y considerar tiempos adicionales durante el fin de semana.

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