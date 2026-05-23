Uganda confirma nuevos casos de ébola y eleva la alerta por brote ligado a RDC

Uganda confirmó tres nuevos casos de ébola, con lo que el total de contagios en el país aumentó a cinco desde que se detectó el brote el 15 de mayo. Las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y las medidas de contención para evitar una mayor propagación del virus.

El Ministerio de Salud informó que entre los nuevos pacientes se encuentra un conductor ugandés que trasladó al primer caso confirmado, así como un trabajador de salud que estuvo expuesto al virus durante la atención de esa persona.

El tercer contagio corresponde a una mujer procedente de la República Democrática del Congo, país que enfrenta un brote de ébola que ha generado preocupación regional.

La Organización Mundial de la Salud declaró el brote en República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional, luego de identificar contagios relacionados con el virus Bundibugyo, una variante del ébola con antecedentes en África central y oriental.

¿Cuántos casos de ébola hay en Uganda?

Con los tres nuevos contagios, Uganda suma cinco casos confirmados en el actual brote. Los primeros dos casos fueron detectados en personas que habían cruzado desde la República Democrática del Congo hacia territorio ugandés, incluido un fallecimiento.

Ante este escenario, el gobierno ugandés suspendió el transporte público hacia la República Democrática del Congo como medida preventiva. También se han reforzado los controles fronterizos, la vigilancia comunitaria y las acciones de detección temprana para ubicar posibles contactos de personas infectadas.

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República Democrática del Congo permanece en alerta por el brote

La República Democrática del Congo se mantiene como el principal foco de preocupación por el brote, especialmente en zonas del este del país.

La OMS elevó el nivel de riesgo y pidió no subestimar la posibilidad de expansión regional, debido al movimiento transfronterizo y a la exposición de personal sanitario.

El Ministerio de Salud de Uganda afirmó que continuará reforzando la gestión de casos, el rastreo de contactos y las campañas de información pública para proteger a la población. Estas acciones buscan reducir el riesgo de transmisión y evitar que el brote se extienda a más comunidades.

¿Cómo se transmite el ébola y por qué preocupa este brote?

El ébola se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas infectadas, así como por contacto con superficies contaminadas. En brotes activos, el personal de salud y las personas cercanas a pacientes infectados son quienes enfrentan mayor riesgo.

#Uganda has today reported three new confirmed cases of #Ebola in the country, including a Ugandan health worker, a driver and a Congolese national who travelled from Ituri Province, in the neighbouring #DRC, for medical care.



This brings the total number of people in Uganda who… pic.twitter.com/Q2ZkGPiZY9 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 23, 2026

El brote actual está asociado al virus Bundibugyo. Según reportes sanitarios internacionales, esta variante no cuenta con vacunas o tratamientos específicos ampliamente autorizados, por lo que la detección temprana, el aislamiento de casos y el rastreo de contactos son claves para contener la enfermedad.

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