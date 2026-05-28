Triste hallazgo en Ciudad del Carmen: Vecinos encuentran sin vida a "Don Chepe" en la 23 de Julio

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas se registró durante la noche del pasado miércoles en la colonia 23 de Julio, luego del reporte de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Abasolo por calle Jabín.

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De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia tras percatarse de que un hombre adulto se encontraba inconsciente dentro de la vivienda. Minutos después arribó personal de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

El ahora fallecido fue identificado de manera preliminar como “Don Chepe”, un conocido habitante del sector. Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Estatal Preventiva acordonaron el área y permanecieron resguardando el inmueble en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense SEMEFO.

Fiscalía y SEMEFO realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo. / Israel Lozano

Posteriormente, agentes ministeriales y peritos llevaron a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley y posteriormente ser entregado a sus familiares para su cristiana sepultura.

De manera extraoficial se rumoró que el fallecimiento podría estar relacionado con complicaciones derivadas de enfermedades crónico-degenerativas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente las causas de la muerte, por lo que será el resultado de la necropsia el que determine con precisión el origen del deceso.

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JGH