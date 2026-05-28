Enrique Inzunza pide licencia en el Senado y deja sesiones a su suplente tras señalamientos

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázares informó que solicitó licencia para que su suplente participe en las sesiones extraordinarias del Senado programadas para este 28 y 29 de mayo, luego de los señalamientos públicos y mediáticos que se han generado en torno a su caso.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador sinaloense aseguró que se encuentra en la Ciudad de México y que acudió desde el día anterior a la sede del Senado de la República, en atención a la convocatoria para el periodo extraordinario.

Sin embargo, señaló que, ante lo que calificó como una “embestida mediática” impulsada por personajes y medios de derecha, decidió que sea su suplente, el arquitecto Enrique López Campos, quien participe en las sesiones de este jueves y viernes.

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Inzunza Cázares afirmó que, aunque presentará la solicitud de licencia correspondiente, dará seguimiento a las reuniones de comisiones y a la sesión del Pleno.

El senador sostuvo que continuará apoyando a su grupo parlamentario de Morena mediante opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que serán discutidos durante las sesiones extraordinarias.

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En su mensaje, defendió su trayectoria como servidor público y aseguró que siempre ha cumplido con sus responsabilidades institucionales.

Senador acusa campaña mediática en su contra

El legislador atribuyó su decisión al contexto político y mediático que enfrenta en los últimos días. Inzunza señaló que existe una ofensiva en su contra por parte de sectores opositores, aunque no detalló si su solicitud de licencia estará vinculada únicamente a las sesiones extraordinarias o si se mantendrá por más tiempo.

Su posicionamiento ocurre después de haber acudido a declarar ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, como parte de una investigación relacionada con señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

Suplente participará en periodo extraordinario

Con la licencia solicitada, será el suplente Enrique López Campos quien participe en las sesiones extraordinarias del Senado, en las que se prevé discutir diversos dictámenes legislativos.

Inzunza cerró su mensaje con una defensa del proyecto de Morena y afirmó que nadie detendrá la consolidación del “Estado constitucional de bienestar” en México.

La decisión del senador se suma a una serie de movimientos políticos generados por las investigaciones abiertas en Sinaloa y por los señalamientos que han alcanzado a figuras públicas de la entidad.

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