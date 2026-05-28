Desastre en Dzitbalché: Fuerte turbonada arrasa con viviendas y árboles frutales en Bacabchén

Varios miles de pesos dejó como saldo una fuerte turbonada en la comunidad de Bacabchén, donde los fuertes vientos huracanados derribaron decenas de árboles frutales como mango y sapote en etapa de producción, dejando una gran pérdida en los frutos que quedaron completamente regados debajo de estos árboles.

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Asimismo, este fuerte ventarrón dejó algunas viviendas sin techo, además de derribar una gran parte de la barda de un conocido local de la comunidad. Hasta el momento no se ha evaluado a cuánto asciende la totalidad de los daños ocasionados; lo cierto es que algunas familias se han quedado sin energía eléctrica en esta comunidad.

Familias perdieron parte de su producción frutal y techos de viviendas. / Erik Caamal

Una de las familias afectadas es la Aké Aké, a quienes los fuertes vientos les arrancaron por completo el techo de su cocina. Por fortuna no se registraron personas lesionadas durante el evento, pero sí daños en viviendas y árboles frutales, los cuales son la base y fuente de ingresos de las familias de esta comunidad, quienes sufrieron pérdidas económicas de gran consideración por la destrucción de sus árboles frutales, como el mango, que fueron arrancados desde la raíz y cuyos frutos quedaron regados por todo el suelo.

Las familias lamentaron los hechos, ya que no daban crédito al ver cómo sus mangos terminaron en el suelo. De inmediato comenzaron a recolectarlos para poder comercializarlos a bajo costo y evitar pérdidas totales.

Otra de las familias afectadas es la familia Chan Aké, a quienes les derribaron un enorme árbol de mango que el viento arrancó desde la raíz. La familia mencionó que faltaba una semana para que los mangos comenzaran a madurar y poder comercializarlos; sin embargo, la fuerte turbonada se los impidió.

También señalaron que contrataron a vecinos y amigos que cuentan con motosierras para poder desgajar y retirar los restos del enorme árbol de mango, el cual estaba completamente cargado de frutos que quedaron debajo del árbol.

Hasta el momento, las autoridades se mantienen en el lugar realizando labores de corte de las decenas de árboles afectados por la fuerte turbonada que cayó durante la noche del miércoles en esta comunidad de Bacabchén, donde algunos empresarios también sufrieron daños en sus locales.

En el local Nimia, el ventarrón derribó más de 10 metros de barda con todo y reja. Asimismo, una enorme galera recién reparada sufrió daños totales, ya que según los propietarios fue “como si un gigante caminara sobre las láminas”, las cuales quedaron completamente arrugadas e inservibles, siendo evaluados los daños en más de 30 mil pesos.

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JGH