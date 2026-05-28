Enrique Guzmán revela uno de los grandes secretos de Frida Sofía

Desde hace varios días, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán ha estado en el centro de la polémica, después de que se diera a conocer que podría estar esperando a su primer bebé, un hecho que sorprendió a sus seguidores, pero también a los miembros de su familia.

Recordemos que, hace un par de días comenzó a circular la versión de que la hija de la rockera, podría estar embarazada; ya que se filtró una foto en donde sale un hombre que le está agarrando el vientre.

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Enrique Guzmán hace sorprendente revelación sobre Frida Sofía

Por su parte, Alejandra Guzmán mencionó que puede ser que se convierta en abuela, pero no confirmó ni negó nada. Sin embargo, ahora Enrique Guzmán decidió hablar sobre este tema que ha causado mucha polémica. A través de una entrevista, el famoso habló sobre el posible embarazo de Frida Sofía, afirmando que ella no quiere tener hijos.

"No quiere, no es cierto, no he hablado con ella, pero creo que no es verdad; me desilusiona mucho"

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Sin embargo, unos días antes el cantante se mostró muy ilusionado por convertirse en bisabuelo.

"Creo que no es cierto"

Recordemos que, la relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha pasado por momentos muy complicados, mismos que las ha mantenido distanciadas y con situaciones de mucha tensión.

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