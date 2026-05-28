CNTE bloquea Circuito Interior y anuncia intensificación de protestas en CDMX

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon este jueves Circuito Interior, a la altura de la zona de Chapultepec, como parte de la intensificación de sus protestas en la Ciudad de México.

La movilización se realizó después de que representantes del magisterio disidente expresaran rechazo a los recientes acuerdos alcanzados en la Secretaría de Gobernación, donde se instaló una mesa de diálogo con autoridades federales para atender sus demandas.

Cerca de las 11:00 horas, maestros de la CNTE se concentraron en las inmediaciones de la Puerta de los Leones, en Chapultepec, donde anunciaron que mantendrán acciones de presión hasta obtener respuestas más claras a sus planteamientos.

CNTE bloquea Circuito Interior tras reunión en Segob

El bloqueo en Circuito Interior generó afectaciones viales en una de las arterias más importantes de la capital, utilizada diariamente por automovilistas y transporte público para conectar distintas zonas de la Ciudad de México.

Los maestros disidentes señalaron que las respuestas recibidas en la mesa de diálogo no son suficientes, por lo que decidieron escalar sus movilizaciones.

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La protesta se suma al plantón y a otros bloqueos que han mantenido durante los últimos días en puntos como Paseo de la Reforma, Bucareli y zonas cercanas al Centro Histórico.

Maestros anuncian nuevas acciones de presión

La CNTE mantiene entre sus principales demandas la abrogación de la Ley del ISSSTE, mejoras salariales y atención a pendientes laborales acumulados en distintas secciones del país.

Aunque el Gobierno federal ha reiterado su disposición al diálogo, los integrantes de la Coordinadora consideran que aún no hay acuerdos que respondan de fondo a sus exigencias.

Por ello, advirtieron que continuarán con movilizaciones en la capital y que podrían realizar nuevas acciones en vialidades estratégicas si no existe una respuesta concreta.

#PrecauciónVial | Bloqueo en ambos sentidos de Circuito Interior a la altura de Av. Paseo de la Reforma. #AlternativaVial Periférico, Av. Insurgentes y Eje 1 Poniente. pic.twitter.com/8qNMiEiHnI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 28, 2026

Autoridades llaman a prever rutas alternas

Ante el bloqueo en Circuito Interior, las autoridades capitalinas recomendaron a la población anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar la zona de Chapultepec.

La protesta ocurre en medio de una semana marcada por movilizaciones del magisterio disidente, que ha mantenido presión sobre el Gobierno federal mientras avanzan las negociaciones con Gobernación, la SEP y el ISSSTE.

Por ahora, la CNTE sostiene que sus protestas continuarán hasta que las autoridades presenten compromisos específicos sobre sus demandas laborales, educativas y de seguridad social.

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