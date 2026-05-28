Invade caos a la capital campechana por aguacero

Las fuertes lluvias registradas la tarde de ayer provocaron inundaciones y severos encharcamientos en diversas vialidades de la capital del Estado, afectando la circulación vehicular y peatonal, además de obligar a estudiantes y trabajadores a correr para resguardarse del aguacero y la actividad eléctrica.

Autoridades reportaron alto nivel de agua en avenidas y colonias de la ciudad, mientras elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) se mantuvieron desplegados en distintos puntos para brindar apoyo y monitoreo.

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Entre las vialidades afectadas se encontraron la avenida Concordia, San Caralampio por Villacabra, avenida Álvaro Obregón por Cuauhtémoc, Presidentes de México, avenida Jaina y avenida Miguel Alemán, además de otros sectores donde el agua complicó el tránsito. Asimismo, calles de las colonias Ampliación Revolución, Belén, Santa Ana, Santa Lucía, entre otras.

También se reportó la volcadura de un vehículo publicitario sobre la avenida Maestros Campechanos, caída de motocicletas y deslaves en la avenida López Portillo, en zonas donde se ejecutan obras hidráulicas a cargo de la Alcaldía de Campeche, donde, además, se atascaron un autobús del Ko’ox, un volquete y un automóvil.

Vecinos de colonias como Flor de Limón denunciaron anegaciones en calles y accesos, lo que dificultó el paso de automóviles, motocicletas y peatones. Y también se reportó la caída de un poste en la colonia Plan Chac.

Mientras que en el poblado San Antonio Bobola cayó una lluvia con granizo, dejando a la comunidad sin luz y varias casas afectadas, así como árboles caídos y algunos adultos mayores con crisis nerviosa por la situación.

Continuarán temporales

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam), las precipitaciones son ocasionadas por un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el suroeste de Campeche, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y la circulación de alta presión sobre el Golfo de México.

Estos sistemas favorecerán en el Estado ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado y lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante las próximas horas y días.

Para este jueves y viernes se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, algunas intensas puntuales, con riesgo alto en gran parte del territorio estatal.

Asimismo, la autoridad emitió alerta por lluvias moderadas a fuertes para municipios como Campeche, Seybaplaya, Champotón, Hopelchén, Calakmul, Carmen y Palizada.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a conductores y peatones a extremar precauciones, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar cruzar zonas inundadas o calles donde haya corrientes de agua.

También recomendaron mantenerse informados a través de los medios oficiales y evitar difundir rumores sobre las condiciones climatológicas y sus posibles afectaciones.