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Campeche / Sucesos

Tragedia en Chiná, Campeche; joven es encontrado sin vida por sus familiares

Un joven fue encontrado sin vida al interior de una vivienda en Chiná; paramédicos y policías acudieron al sitio tras el reporte de familiares.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

28 de may de 2026

1 min

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Joven fue hallado sin vida en una vivienda de Chiná.
Joven fue hallado sin vida en una vivienda de Chiná. / Lucio Blanco

Un joven fue encontrado suspendido por sus familiares en el interior de una vivienda en el poblado de Chiná, donde pese a recibir asistencia médica, únicamente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

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El hecho fue descubierto en un predio situado sobre la calle 22 del referido poblado, donde familiares del joven, al verlo suspendido, intentaron auxiliarlo al tiempo que dieron parte al número de emergencias.

Al sitio arribaron paramédicos y elementos policiacos, quienes al confirmar el fallecimiento procedieron a cerrar el acceso al inmueble en espera de la llegada de personal ministerial para las diligencias correspondientes.

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JGH

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