Multa a motociclista termina en agresión contra policías y detención de una mujer en Campeche

Una motocicleta estacionada sobre la banqueta en la avenida Gobernadores derivó en un incidente de agresión contra elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron al lugar para aplicar la infracción, sumado a confiscar el vehículo.

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El hecho ocurrió cuando los policías vieron una moto estacionada en franja amarilla frente a la terminal de autobuses, donde el presunto responsable de la unidad adoptó una actitud agresiva y se generó un forcejeo con los uniformados.

En medio del altercado, una mujer que se encontraba en el lugar sustrajo la llave de la patrulla y un dispositivo de videograbación corporal perteneciente a los agentes.

Ambos objetos fueron recuperados posteriormente, aunque con daños y con piezas faltantes en sus componentes, donde la agresora fue asegurada y llevada a la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

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JGH