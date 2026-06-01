Temporada de Huracanes 2026: Identifican 15 colonias con riesgo de inundaciones en Ciudad del Carmen

De acuerdo con los análisis y recorridos realizados por las autoridades, existen al menos 15 colonias consideradas susceptibles a presentar encharcamientos durante lluvias intensas; por lo que, en cuanto a la infraestructura para la atención a emergencias, existen tres refugios temporales principales listos para ser habilitados de inmediato en caso de requerirse en la ciudad y más de 140 en las zonas rurales del municipio de Carmen.

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Con el inicio oficial de la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el Atlántico, la Dirección de Protección Civil Municipal informó que mantiene activos los trabajos preventivos en coordinación con distintas dependencias para reducir riesgos de inundaciones y afectaciones a la población.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Julio César Villanueva Peña, aunque Ciudad del Carmen no requiere necesariamente el impacto de un ciclón para registrar problemas, las lluvias intensas provocan encharcamientos importantes en diversos sectores de la ciudad, por lo que desde hace meses se realizan labores de limpieza y mantenimiento en drenajes, alcantarillas y cárcamos.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente durante la temporada de lluvias. / Perla Prado Gallegos

Explicó que los trabajos se desarrollan de manera conjunta con las direcciones de Servicios Públicos y Obras Públicas, además de mantenerse una vigilancia permanente durante las 24 horas del día para atender cualquier emergencia derivada de las precipitaciones.

Señaló que este plano de riesgos destaca la vulnerabilidad de algunas zonas de la cabecera municipal, siendo las colonias más susceptibles la 23 de Julio, Bivalvo, Francisco I. Madero, Playa Norte, Malecón Costero, Miguel de la Madrid, Manigua y Renovación. El funcionario precisó que la colonia 23 de Julio continúa siendo uno de los puntos donde históricamente se registran mayores acumulaciones de agua, aunque aseguró que actualmente existen dos cárcamos operando en la zona y, en caso de ser necesario, se despliega equipo adicional para acelerar el desalojo del agua.

Villanueva Peña reconoció que en los últimos años se ha registrado un incremento importante en la cantidad de lluvia que cae sobre la isla, por lo que las acciones preventivas se han reforzado para mantener la capacidad de respuesta ante eventos meteorológicos severos.

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En cuanto a la infraestructura de atención a emergencias, informó que existen tres refugios temporales principales listos para ser habilitados de inmediato en caso de requerirse en la cabecera municipal, siendo el Campus II de la Universidad Autónoma del Carmen, la Cancha Revolución y la Cancha 20 de Noviembre; estos espacios tienen una capacidad conjunta para albergar a más de tres mil personas, aunque el municipio cuenta con otros refugios alternos que podrían activarse dependiendo de la magnitud de la emergencia. En las zonas rurales, en total se trata de 150 refugios temporales identificados en Carmen.

Finalmente, reiteró que Protección Civil cuenta con personal capacitado, equipo especializado y trajes de protección para atender este tipo de reportes, además de mantener vigilancia constante durante toda la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

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JGH