Ejecución durante visita del cónsul de EE.UU. genera preocupación entre empresarios carmelitas

Desde la visión del Consulado General de Estados Unidos en la Península de Yucatán, es importante mantener la estabilidad en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo para evitar que problemas de inseguridad presentes en otras regiones del país se reproduzcan en el sureste mexicano, afirmó el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen (CCEC), Gonzalo Hernández Pérez, al mencionar que durante la estancia del diplomático se registró la ejecución de un abogado, lo que intensificó la incertidumbre y el funcionario extranjero abordó las condiciones de seguridad en la región, especialmente por la presencia de empresas y personal internacional vinculado al sector energético.

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De acuerdo con el empresario, la seguridad fue uno de los temas centrales abordados durante la visita del cónsul general, Justen A. Thomas, a Ciudad del Carmen; señaló que la preocupación por este tema se hizo más evidente luego del homicidio registrado en la colonia Benito Juárez el mismo día de la visita del diplomático estadounidense, un hecho que, reconoció, generó inquietud entre los asistentes al encuentro, quienes observan el comportamiento de la seguridad en el municipio.

"Sí se hablaron los temas de seguridad, desafortunadamente ese mismo día ocurrió un hecho violento que impactó y obviamente existe preocupación. El Consulado General de Estados Unidos sabemos que están atentos a lo que sucede en el país y trabajan de manera coordinada con las estrategias de seguridad que impulsa el Gobierno de México", expresó.

No obstante, destacó que pese a estos hechos, continúa prevaleciendo la percepción de que Campeche mantiene mejores condiciones de seguridad en comparación con otras entidades del país, incluyendo a Quintana Roo, que es parte de la Península de Yucatán y que está bajo la jurisdicción de Thomas; por lo que el funcionario estadounidense dijo que por eso es que la entidad sigue siendo una ventaja para la atracción de inversiones y el desarrollo económico.

El vicepresidente del CCEC indicó que en ese acercamiento se atendieron como prioridad la seguridad y la situación energética del municipio, teniendo el panorama claro de lo económico tras el retraso en pagos por parte de Pemex a sus proveedores, incluyendo a las compañías norteamericanas.

Finalmente, reiteró que tanto empresarios como autoridades coinciden en que la seguridad es un factor clave para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente en una zona estratégica como Ciudad del Carmen, donde opera una importante industria vinculada al sector energético.

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JGH