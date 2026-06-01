Conductor se vuela el alto y provoca choque contra taxi en Champotón

Tras volarse su alto, el conductor de un Chevrolet Spark blanco, con placas FZR-312-E del Estado de Durango y propiedad de la empresa Megacable, colisionó a un vehículo de alquiler de la franja naranja, tipo Toyota Yaris, con número económico 560 y placas de circulación A-552-BEE del Estado de Campeche, en la colonia Laureles de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró alrededor de las 14:20 horas de este lunes, sobre el cruce de la calle 1 con calle 16 de la colonia antes referida.

Afortunadamente, el saldo de este hecho de tránsito fue sólo de daños materiales de gran consideración, sin que se registraran personas lesionadas o heridos de gravedad.

Al lugar llegó un elemento de la Policía Municipal a bordo de una motocicleta, siendo el encargado de entrevistarse con las partes involucradas y, al mismo tiempo, solicitarles su respectiva documentación, como licencia y tarjeta de circulación.

Según testigos oculares, el conductor del Chevrolet Spark presuntamente no hizo su alto obligatorio al asomar en la esquina de la calle 1, provocando el accidente al invadir la circulación del taxi que venía con preferencia de paso. La unidad de alquiler se estrelló contra la portezuela derecha, es decir, del lado del copiloto, lo que en vialidad se conoce como choque con preferencia de paso.

Fue prácticamente imposible que el guiador de la unidad de alquiler pudiera esquivar al imprudente automovilista, el cual, tras el impacto, fue proyectado hacia el otro extremo de la vialidad.

Debido a la situación, el caso fue turnado al Ministerio Público de Champotón para el deslinde de responsabilidades.

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JGH