Hombre sufre posible fractura de pelvis por hacer actividad física en Tulum

Un hombre tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital luego de resultar lesionado mientras realizaba actividad física en un complejo habitacional de este municipio, movilización que requirió la intervención de paramédicos y personal de Protección Civil.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona presentaba una posible lesión en la zona de la pelvis, por lo que los cuerpos de emergencia procedieron a inmovilizarlo para evitar complicaciones durante las maniobras de rescate y traslado.

La situación representó un reto para los rescatistas debido a que el paciente se encontraba en un departamento ubicado en el tercer nivel del edificio. Para descenderlo de manera segura, elementos de Protección Civil trabajaron de forma coordinada con los paramédicos, utilizando equipo especializado y extremando precauciones en las escaleras.

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Una vez que el hombre fue estabilizado y asegurado en una camilla, fue llevado hasta una ambulancia que lo esperaba en el exterior del inmueble. Posteriormente, fue trasladado al Hospital CostaMed para recibir atención médica especializada.

Será mediante estudios clínicos y de imagen como los médicos determinen la gravedad de la lesión y confirmen si se trata de una fractura de pelvis. La intervención concluyó sin contratiempos y permitió que el paciente recibiera atención oportuna.