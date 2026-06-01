ATY implementa protocolo de seguridad en temporada de lluvias para el transporte público

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) activa el Protocolo de Movilidad Segura en Temporada de Lluvias, estrategia operativa que permitirá actuar en tiempo real ante inundaciones a través de 5 principales acciones para mantener la continuidad, seguridad y accesibilidad del servicio de transporte público.

A través de este protocolo que será activado por el Centro de Control y Monitoreo de la ATY cuando las condiciones meteorológicas lo ameriten, la Agencia trabajará de forma coordinada con las empresas concesionarias y el equipo operativo para la aplicación de las siguientes acciones:

La estrategia operativa permitirá actuar en tiempo real ante inundaciones. / Por Esto.

1. Paradas de cortesía: En el servicio de los Subsistemas Va-Y-Ven y Ie-tram, se brindarán a las y los usuarios ascensos y descensos de cortesía en puntos distintos a los establecidos en la ruta, siempre que las condiciones de seguridad vial y operación lo permitan.

2. Implementación de vías alternas: El Centro de Control y Monitoreo identificará y priorizará las vialidades con mejores condiciones de tránsito para ajustar la operación de las unidades, asegurando que las y los usuarios puedan continuar desplazándose de la forma más segura posible.

3. Accesibilidad: No se les prohibirá el acceso a las unidades a los usuarios afectados por las condiciones climatológicas. Cualquier incumplimiento podrá ser reportado a través de los canales oficiales de atención ciudadana de la Agencia vía WhatsApp o línea telefónica ChatBus al 99 92 78 53 68 o correo electrónico ayuda@transporteyucatan.org.mx. Para una adecuada atención y seguimiento de los reportes, será importante proporcionar: hora del incidente, punto o ubicación donde ocurrió y el número económico o las placas de la unidad involucrada.

4. Respeto a las tarifas autorizadas: La ATY hace un llamado atento a las y los concesionarios y permisionarios que integran el Sistema Estatal de Transporte a mantener las tarifas autorizadas y habitualmente aplicadas en la prestación del servicio evitando establecer incrementos, cobros extraordinarios o tarifarias distintas por las condiciones climatológicas o de la demanda generada por estas.

5. Comunicación al usuario: La Agencia emitirá constantemente avisos sobre la activación, medidas implementadas y conclusión del Protocolo a través de sus canales oficiales. De igual forma, la Agencia mantiene coordinación con las autoridades correspondientes como Protección Civil de Yucatán (Procivy), el Comité Estatal de Protección Civil, así como las instancias municipales para coadyuvar en la implementación de cualquier operativo ante estas condiciones meteorológicas.

La Agencia de Transporte de Yucatán reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para adaptar la movilidad a las condiciones del camino y responder oportunamente ante los efectos de las lluvias, priorizando en todo momento la seguridad de las personas usuarias y la continuidad del servicio.

Con este protocolo, la ATY fortalece su capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos y refrenda su compromiso de ofrecer un transporte público más seguro, eficiente y accesible para las y los yucatecos.

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