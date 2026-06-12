Automovilista invade carril al salir del Bazar Artesanal y provoca choque en el Malecón de Campeche

Daños materiales y un conflicto vial fue el saldo de un hecho de tránsito registrado sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, en el Malecón de Campeche, luego de que el conductor de un automóvil no respetara su alto al incorporarse a la circulación.

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador salía del estacionamiento del Bazar Artesanal e ingresó en sentido contrario con la intención de incorporarse a la avenida, cerrándole el paso a otro vehículo que circulaba con preferencia, lo que derivó en el choque.

A consecuencia del impacto, la unidad responsable presentó daños en el costado delantero izquierdo. No se reportaron personas lesionadas.

JGH