Camioneta se vuela alto y provoca accidente en Champotón

Se registra un hecho de tránsito en el cruce de la calle 18 con 21 en la colonia Pozo del Monte, en Champotón. Involucrados una camioneta Jac Sei4 Pro, placas DJL 842 B, y una motoneta Italika D125, placas 25A9Y3, ambas del Estado de Campeche.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 horas de este viernes, en la dirección y colonia antes referida. Tras la colisión, el masculino que venía con preferencia a bordo de su motoneta terminó con lesiones y posible fractura. Mientras que la camioneta, cuyo conductor presuntamente se voló su alto, presentó daños de consideración en la parte frontal derecha.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM), así como cuerpos de emergencia a cargo de la Cruz Roja y SAMU. La persona lesionada requirió del servicio de traslado de emergencia al hospital IMSS-Bienestar de Champotón, para su valoración médica.

Ambas unidades fueron trasladadas a la Comandancia Municipal. En caso de que no haya un acuerdo, el hecho de tránsito será turnado al Ministerio Público (MP) para el deslinde de responsabilidades.