Poste reportado hace cinco años finalmente colapsa y deja sin luz a viviendas en Campeche

Vecinos de la colonia Héroe de Nacozari reportaron la caída de un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incidente que dejó sin energía eléctrica a varias viviendas y provocó afectaciones en los servicios de telefonía, televisión por cable e internet.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Niño Artillero, entre Vicente Guerrero, donde la estructura colapsó durante la noche. Al caer, dañó al menos cinco mufas domiciliarias y derribó cableado de Teléfonos de México, que quedó tendido sobre la vía pública.

Horas después arribaron trabajadores de la CFE, personal de Teléfonos de México y elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia y prevenir riesgos a la población.

De acuerdo con vecinos, el poste había sido reportado desde hace cinco años debido a daños visibles en su base, sin que fuera sustituido oportunamente.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos. Sin embargo, varias viviendas permanecieron afectadas por la suspensión de los servicios básicos, mientras que la circulación en la zona fue restringida debido a la presencia de cables de media tensión y de telecomunicaciones sobre la calle.

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JGH