“Lo perdí todo": productor de Ich-Ek pide ayuda tras inundaciones que destruyeron su negocio

Ageo Cahum Pech, productor y comerciante de plántulas de chile habanero en la comunidad de Ich-Ek, perdió prácticamente toda su inversión luego de las inundaciones registradas tras las intensas lluvias del pasado 4 de junio, cuando fuertes corrientes de agua atravesaron la localidad y dañaron su invernadero.

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Durante un recorrido por su centro de producción, mostró las condiciones en las que quedaron las charolas con plántulas que preparaba para trasplantar en los próximos días.

Explicó que la pérdida asciende a cerca de 45 mil pesos, considerando la inversión en semillas, insumos, productos para el control de plagas y el trabajo realizado durante varias semanas.

Detalló que perdió 40 charolas de plántulas de chile habanero variedad PX, las cuales, aunque aparentan estar en buenas condiciones, ya no son viables debido a la presencia de hongos provocados por la excesiva humedad.

"Las plantas se ven bien, pero ya están muertas porque les entró mucho hongo por tanta humedad", lamentó.

Agregó que las plántulas formaban parte de un proceso de producción destinado al trasplante en parcelas agrícolas, proyecto que quedó suspendido debido a los daños ocasionados por las inundaciones.

Para reactivar su actividad productiva, señaló que necesita adquirir un sobre de 10 mil semillas de chile habanero, suficiente para unas 50 charolas, cuyo costo ronda los 14 mil pesos, además de comprar sustrato, productos fitosanitarios y cubrir gastos de operación.

Comentó que intentó proteger las charolas colocándolas en zonas más elevadas, pero las corrientes de agua terminaron arrastrando algunas y dañando otras por el exceso de humedad.

Asimismo, indicó que antes de las afectaciones generaba empleo para habitantes de la comunidad, llegando a contratar hasta cinco trabajadores, a quienes pagaba 250 pesos diarios durante cuatro días a la semana.

Ante esta situación, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Layda Sansores San Román y al alcalde Hiram Aranda Calderón para recibir apoyo que le permita reactivar su fuente de ingresos y continuar con la producción y comercialización de plántulas de chile habanero.

Finalmente, relató que las corrientes de agua que descendieron de cerros y montes cercanos alcanzaron niveles de hasta dos metros de altura en las inmediaciones de su invernadero, provocando severos daños a su patrimonio.

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JGH