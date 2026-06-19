Vecinos de los Laureles cumplen cuatro días sin luz; el servicio volvería la próxima semana

Vecinos de la colonia Laureles siguen sin suministro eléctrico luego de que, en días pasados, un camión tipo torton causara daños a cables eléctricos por la calle 41, entre 14 y 16, en la cabecera de Champotón. Llevan cuatro días sin luz, y así lo será para todo este fin de semana.

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El pasado lunes por la tarde, la pesada unidad reventó unos cables; al día siguiente, terminó por quebrar un poste de madera de la empresa Telmex, agravando la situación y dejando sin luz a varias viviendas.

Tras un recorrido por el lugar, Por Esto! platicó con la ciudadana Basilia Arias Rodríguez, quien confirmó que la CFE se comprometió a restablecer el suministro eléctrico a más tardar entre lunes y martes de la próxima semana.

Un camión tipo torton dañó cables y derribó un poste en Champotón. / Jorge May

Explicó que Telmex ya instaló un poste nuevo, mientras que la CFE autorizó el uso de otro poste para los trabajos correspondientes.

“Ahorita estamos esperando para meter la solicitud para que vengan, ya que hay unos árboles que dañan el cable, esperando a que Protección Civil venga y ya los quite. Supuestamente el martes ya debemos de tener luz”, añadió.

Por el momento, los vehículos tipo torton siguen descargando mercancía en la zona. Para ello, los vecinos se van a organizar para emitir un exhorto a las autoridades y que se pueda llegar a un acuerdo civilizado con la finalidad de evitar que se sigan ocasionando daños materiales.

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JGH