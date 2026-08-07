Ella es Belle, La Malixita, la cantautora de Yucatán que busca ganar México Canta 2026

Para la edición 2026 del concurso del Gobierno de México, "México Canta", una participante originaria de Yucatán busca poner en alto la cultura y tradiciones siendo una cantautora que emerge de las tierras del Mayab.

Se trata de Isabel Piñeyro Acuña, mejor conocida como “Belle, La Malixita”, quien forma parte de los semifinalistas del concurso binacional dirigido a artistas de México y de origen mexicano en Estados Unidos.

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¿Quién es Belle, La Malixita?

Belle "La Malixita" es una cantautora yucateca que ha llamado la atención por fusionar géneros contemporáneos como el R&B, el soul, el hip hop y el pop alternativo con elementos de la cultura maya y la tradición musical de Yucatán.

Su propuesta artística busca demostrar que la identidad yucateca puede dialogar con sonidos modernos, incorporando instrumentos prehispánicos y ritmos afrodescendientes en sus composiciones.

El nombre "La Malixita" proviene del término maya malix, que hace referencia a alguien "sin linaje" o "sin raza", un concepto que la artista resignifica como símbolo de libertad, identidad mestiza y orgullo por las culturas originarias.

Originaria de Yucatán, Belle ha impulsado su carrera en escenarios culturales tanto del estado como de otras partes de México.

En 2024 presentó su espectáculo en el Centro Cultural Olimpo gracias al Fondo Municipal de Jóvenes Creadores y posteriormente llevó su proyecto a festivales y foros nacionales, incluyendo Bahidorá.

Entre sus lanzamientos destacan los sencillos "MALIXITA" (2025) y "SEX MAYA" (2026), con los que continúa promoviendo una visión contemporánea de la música y la cultura del Mayab.

Semifinalistas de México Canta 2026

Tras las etapas de revisión y selección, el Consejo Mexicano de la Música eligió a 14 semifinalistas: siete de México y siete de Estados Unidos.

México

Grecia Delgado (Tamaulipas)

Fátima Cuevas (Nuevo León)

Isabel Piñeyro Acuña (Yucatán)

José Emiliano Macías (Jalisco)

Bilhan Israel Morales (Coahuila)

Luna Jiram López (Morelos)

Bryan Soto (Estado de México)

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Estados Unidos

Grecia Marín (California)

Daniel Ochoa (Arizona)

Tiffany Galaviz (California)

Miranda González (Colorado)

Joshua Soto (Nueva York)

Lizandro Espinoza (Oregón)

Rosalba Valdez (Illinois)

La primera semifinal será el 23 de agosto en el Teatro Orpheum de Los Ángeles; la segunda, el 30 de agosto en Mazatlán; y la final, el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.