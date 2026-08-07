¿Por qué los campechanos prefieren ir de compras a Mérida?

Para muchos campechanos, ir de compras a Mérida es más que salir de la ciudad para buscar una prenda, un electrodoméstico o algún producto específico: es una costumbre que durante años ha formado parte de la rutina de numerosas familias. Cada cierto tiempo, especialmente durante temporadas de regreso a clases, Navidad, celebraciones familiares o promociones comerciales, la carretera Campeche-Mérida se convierte en la ruta para quienes buscan mayor variedad.

La explicación está, en buena medida, en la oferta comercial de ambas ciudades. Aunque Campeche cuenta con establecimientos, supermercados y plazas comerciales como Galerías Campeche y Plaza Universidad, la capital yucateca concentra un número considerablemente mayor de centros comerciales y corredores comerciales. En Mérida se encuentran espacios como La Isla, Galerías Mérida, The Harbor, Altabrisa, City Center, Gran Plaza, Plaza Las Américas y Macroplaza, entre otros.

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Para el consumidor campechano, esa diferencia significa algo muy sencillo: más lugares para comparar, más tiendas en un mismo recorrido y una oferta más amplia de productos y marcas. La visita a Mérida puede convertirse así en una jornada completa: comenzar con las compras, recorrer una plaza, comer, acudir al cine o simplemente caminar por los establecimientos antes de emprender el regreso a Campeche.

La cercanía también ha ayudado a mantener esta costumbre. Entre ambas capitales hay aproximadamente 170 kilómetros, un trayecto que puede realizarse en alrededor de dos horas en automóvil, dependiendo del tráfico y las condiciones del viaje. Esto hace que para muchas familias la visita pueda organizarse como una salida de un solo día, especialmente cuando se trata de compras importantes.

Con el paso de los años, esta dinámica se ha convertido en una especie de tradición comercial peninsular. Para algunas generaciones, viajar a Mérida significaba encontrar productos que no estaban disponibles con facilidad en Campeche; hoy, aunque la oferta local ha crecido, permanece la idea de que “para ir de compras, hay que ir a Mérida”.

No significa que Campeche carezca de comercios ni que todos los consumidores prefieran viajar. La ciudad cuenta con negocios locales, tiendas departamentales, supermercados y centros comerciales que atienden buena parte de las necesidades cotidianas. Sin embargo, cuando se busca reunir en un solo viaje ropa, calzado, tecnología, artículos para el hogar, productos especializados, entretenimiento y distintas opciones de comida, Mérida continúa siendo para muchos campechanos una alternativa atractiva.

Así, lo que comenzó como una necesidad ante una oferta comercial más limitada terminó convirtiéndose también en una costumbre. Ir a Mérida de compras forma parte de esas pequeñas tradiciones que pasan de una generación a otra, mezclando el consumo con el paseo, la convivencia familiar y el ya conocido recorrido por carretera entre Campeche y Yucatán.