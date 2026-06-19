Día del Padre en Campeche: Restaurantes prevén alza del 15 por ciento y lanzan menús especiales

Para este Día del Padre, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, estimó un incremento en las ventas de entre el 10 y el 15 por ciento durante este fin de semana, informó el presidente del organismo, Rodrigo Bojórquez Ruiz.

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Señaló que el sector restaurantero mantiene expectativas positivas ante la celebración del Día del Padre, ya que es una de las fechas con mayor movimiento para los establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos, mayormente impulsado por las reuniones familiares que tradicionalmente se realizan para festejar a los jefes de familia.

El presidente de la cámara afirmó que esta conmemoración representa una oportunidad importante para la actividad económica del sector, ya que numerosas familias acostumbran acudir a restaurantes para compartir una comida o cena especial en honor a los padres.

Bojórquez Ruiz indicó que los restauranteros confían en alcanzar resultados favorables durante esta fecha, considerada una de las más relevantes del calendario comercial para la industria gastronómica.

Indicó que los establecimientos afiliados se preparan para recibir a los comensales con una amplia variedad de opciones culinarias y un servicio de calidad que permita hacer de la celebración una experiencia agradable para las familias campechanas.

Asimismo, invitó a las madres de familia, hijos y demás integrantes del hogar a consentir a los padres durante esta fecha especial, aprovechando la oferta gastronómica que existe en la entidad.

Como parte de las recomendaciones emitidas por la Canirac, se exhortó a los consumidores a consultar previamente las redes sociales de los establecimientos para conocer las promociones, menús especiales y actividades que algunos negocios preparan con motivo de esta celebración.

De igual manera, recomendó realizar las reservaciones con anticipación, especialmente en aquellos restaurantes que registran una alta demanda durante fechas altas, ya que ello da una mejor organización tanto para los establecimientos como para los clientes, además de reducir tiempos de espera y garantizar una atención más eficiente.

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JGH