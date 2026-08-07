Maribel Guardia va a seguir siendo la tutriz de su nieto, luego de presentar un amparo

Desde hace más de un año, las cosas entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón han dado mucho de qué hablar, pero ahora la historia ha dado un giro inesperado para la actriz. Recordemos que, ambas mujeres se mantienen en una disputa legal por la tutela de José Julián.

Fue durante el mes de mayo, cuando se informó que Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, tomaría el lugar de Maribel Guardia como tutora testamentaria de José Julián, la cual tiene las siguientes funciones en la vida del menor.

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“Solicitar, exigir, supervisar y garantizar al albacea todos los movimientos, administración de bienes y que se proveyera al menor lo necesario"

Maribel Guardia va a seguir siendo la tutriz de su nieto

Ahora, todo parece indicar que las cosas han cambiado drásticamente y a favor de Maribel Guardia, por medio de una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Cipriano Sotelo, abogado de Maribel Guardia, ha revelado que la actriz va a seguir siendo la tutora testamentaria.

Esto es gracias a que el equipo legal de la actriz presentó un amparo ante el juez federal, donde aseguraron que no habían sido notificados de la destitución.

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“En lo oscurito se llevó a cabo un procedimiento sin notificar a la señora Maribel y de repente se da cuenta a través de un programa de espectáculos que ya no era la tutora, es cuando pide a un servidor que vayamos al juzgado para ver qué había ocurrido (…) Nos enteramos que le notificaron la sustitución del cargo en un domicilio que no es de ella, por lo tanto nunca se enteró y eso dio pauta a que promoviéramos un juicio de amparo”

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