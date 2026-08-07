Carnaval de Mérida 2027 ya tiene Corte Real: conoce quiénes son las reinas y reyes de la fiesta

El Carnaval de Mérida 2027 ya tiene a las personas que representarán la máxima fiesta de la ciudad. Tras el certamen de selección realizado este jueves, quedaron definidos las reinas y los reyes que encabezarán una nueva edición del festejo, que buscará promover la alegría, el orgullo por las tradiciones meridanas, la inclusión y el respeto por el medio ambiente.

Con la integración de su Corte Real, el Carnaval inicia oficialmente la cuenta regresiva hacia una celebración que volverá a reunir a miles de familias en Mérida.

¿Quiénes son las reinas y reyes del Carnaval de Mérida 2027?

Como resultado de la selección, las y los representantes oficiales son:

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Reina del Carnaval: Andrea Joselyn Frías Ku

Andrea Joselyn Frías Ku Rey del Carnaval: Oscar Rodolfo Canul Mena

Oscar Rodolfo Canul Mena Reina Juvenil: Verónica Mayrín Patrón Castillo

Verónica Mayrín Patrón Castillo Rey Juvenil: Randy Alonzo Medina Villamil

Randy Alonzo Medina Villamil Reina Infantil: Sofía Guadalupe Balam Medina

Sofía Guadalupe Balam Medina Rey Infantil: Amaury Cano Medina

Amaury Cano Medina Reina Persona Mayor: Hortencia Margarita Quiñones Leal

Hortencia Margarita Quiñones Leal Rey Persona Mayor: Jorge Alejandro Burgos May

Como parte del compromiso del Ayuntamiento de Mérida y del Comité Permanente del Carnaval con una celebración cada vez más incluyente, la Corte Real también incorpora las categorías designadas por el Sistema DIF Mérida:

Reina con Discapacidad Motriz: Elizabeth Victoria Chávez Sosa

Elizabeth Victoria Chávez Sosa Rey con Discapacidad Motriz: Johan Rodolfo González Ortiz

Johan Rodolfo González Ortiz Reina con Discapacidad Intelectual y/o Neurodivergente (Autista): Valentina Coello López

Valentina Coello López Rey con Discapacidad Intelectual y/o Neurodivergente: Daniel Medina Sánchez

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En total, el Carnaval de Mérida 2027 contará con 12 reinas y reyes, quienes fungirán como embajadores de una de las celebraciones más representativas de la capital yucateca.

El Carnaval de Mérida 2027 inicia su cuenta regresiva

Con la elección de la Corte Real, el Carnaval de Mérida 2027 da inicio a los preparativos de una edición que tendrá como ejes la inclusión, la convivencia familiar, la innovación y el fortalecimiento de las tradiciones, manteniendo el espíritu festivo que cada año reúne a miles de asistentes en la capital yucateca.