Violenta riña en Ciudad del Carmen deja un hombre herido por arma blanca

Una intensa movilización de elementos de seguridad y paramédicos se registró en la colonia Puntilla, específicamente en el sector conocido como Arroyo Grande, sobre la calle 15, cerca del atracadero de lanchas, luego de que vecinos reportaran una violenta riña entre dos hombres, uno de los cuales terminó con una lesión provocada por un arma blanca.

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Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que un masculino de aproximadamente 50 años de edad, identificado por vecinos con el apodo de “El Chino Corroy”, presentaba una herida punzopenetrante en la parte baja de la espalda.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la agresión habría sido perpetrada por otro individuo conocido con el alias de “El Oso”, con quien la víctima mantiene una vieja rivalidad. Habitantes del sector señalaron que ambos hombres sostienen conflictos desde hace varios años, protagonizando constantes enfrentamientos que en repetidas ocasiones han terminado con lesiones para ambos.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y, tras valorar la herida, determinaron que no era necesario su traslado a un hospital. En el sitio realizaron la limpieza, curación y vendaje de la lesión antes de dar por concluida la atención médica.

Una vez controlada la situación y concluida la intervención de los cuerpos de emergencia, tanto las autoridades como los paramédicos se retiraron del lugar, mientras se espera que las instancias correspondientes den seguimiento al caso para el deslinde de responsabilidades.

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JGH