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Campeche / Sucesos

Recuperan automóvil con reporte de robo en la capital campechana

Elementos de la Policía Ministerial recuperaron un vehículo Chevrolet Spark en la colonia San Joaquín, el cual había sido reportado como robado apenas un día antes en Campeche.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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Recuperan en la colonia San Joaquín un auto robado en Campeche; FGE investiga
Recuperan en la colonia San Joaquín un auto robado en Campeche; FGE investiga / Especial

Un automóvil que había sido reportado como robado fue localizado por agentes ministeriales en la ciudad de San Francisco de Campeche, como parte de las investigaciones que se realizan para esclarecer casos relacionados con el robo de vehículos.

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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, FGE, la unidad recuperada es un Chevrolet Spark modelo 2013, el cual fue ubicado en la colonia San Joaquín tras diversas diligencias realizadas por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad de Robos.

El vehículo contaba con reporte de robo desde el pasado 29 de junio, por lo que las autoridades mantuvieron abiertas las indagatorias para dar con su paradero. Tras ser localizado, el automóvil fue asegurado por los agentes y trasladado para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La Fiscalía informó que la unidad quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el robo y establecer si existe alguna persona relacionada con el caso.

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